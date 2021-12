Opvallend veel kinderen met coronabesmetting opgenomen in Oostends ziekenhuis

In het AZ Damiaan in Oostende zijn de afgelopen week tien kinderen met een besmetting met het coronavirus opgenomen. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een onrustwekkende trend als gevolg van de omikronvariant, dan wel om toeval.

“Het gaat van zuigelingen tot jonge tieners”, aldus woordvoerder Kevin Mollet. “Dat is eerder opvallend, omdat we een dergelijke piek nog niet gekend hebben, en omdat zoiets evenmin in andere ziekenhuizen al het geval was. We kunnen dus stellen dat het virus ons opnieuw verrast heeft.”

De kinderen zijn niet zwaar ziek, maar hebben wel allemaal ademhalingsklachten. “We hebben geen enkel kind moeten opnemen op intensieve zorg, maar hospitalisatie was toch noodzakelijk”, aldus Mollet. “Het is niet duidelijk of dit toeval is, dal wel te maken heeft met de omikronvariant. Dat is iets dat de dokters nog moeten onderzoeken, maar het behoort tot de mogelijkheden.”

De meeste kinderen hebben het ziekenhuis intussen alweer mogen verlaten, momenteel liggen er nog drie kinderen met corona in het AZ Damiaan.