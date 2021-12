Gewapende man opgepakt op terrein van kasteel waar koningin Elizabeth Kerstmis viert

Op kerstochtend is een gewapende man aangehouden die het terrein van Windsor Castle betrad. De Britse koninklijke familie is op de hoogte gesteld van het incident.

Britse media melden op basis van de politie dat een 19-jarige man uit Southampton is opgepakt voor het dragen van een wapen en voor het betreden van verboden terrein. De arrestatie was rond 8.30 uur Britse tijd. Wat voor wapen de verdachte precies bij zich had, is niet duidelijk.

Volgens de politie is de verdachte niet in een gebouw geweest. Een onderzoek is ingesteld naar het incident. “We kunnen bevestigen dat enkele ogenblikken nadat de man het terrein had betreden, de beveiligingsprocedures in gang zijn gezet en hij geen gebouwen in is geweest”, luidt de verklaring. Volgens de politie was er verder ook geen gevaar voor de omgeving.

Koningin Elizabeth verblijft momenteel in Windsor Castle om kerst te vieren. Ze wordt daar vergezeld door onder anderen prins Charles, zijn vrouw Camilla en prins Edward en zijn gezin. De 95-jarige Queen, die ’s middags haar kersttoespraak hield, viert normaliter kerst op haar landgoed in Sandringham. Vanwege de coronapandemie heeft ze gekozen voor Windsor, waar ze momenteel vaak verblijft.

Eerder op de dag waren sommige koninklijke familieleden nog in het openbaar gezien toen ze een dienst gingen bijwonen in de St. George’s Chapel. Elizabeth, die het de laatste maanden sowieso rustig aan doet, was daar niet bij, melden Britse media.