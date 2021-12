“Junta in Myanmar bracht 35 burgers om het leven”, 2 werknemers van ngo vermist

Het voorval zou zich vrijdag in de deelstaat Kayah in het oosten van het land hebben voorgedaan. De Karen zijn een van de etnische groepen in Myanmar. De mensen werden door soldaten van de militaire junta gevangengenomen en gedood, voegde de anonieme mensenrechtenactivist eraan toe. Hij zei dat hij de verkoolde lichamen zelf gezien had, en dat er onder de slachtoffers ook vrouwen en kinderen waren.

De berichten konden niet onafhankelijk geverifieerd worden, maar de Britse ngo ‘Save the Children’ meldde dat twee van haar personeelsleden vermist worden sinds de verkoolde lijken zaterdag in het oosten van het land aangetroffen werden, volgens de niet-gouvernementele organisatie in voertuigen die in brand waren gestoken. “We hebben de bevestiging dat hun privévoertuig aangevallen en in brand gestoken werd” bij een aanval vrijdag in de staat Kayah, deelde de organisatie die voor de kinderrechten opkomt, mee.

De krant ‘The Mirror Daily’, die door het leger gecontroleerd wordt, schreef dat het vrijdag in de gemeente Hpruso tot gevechten tussen militairen en lokale verzetsstrijders kwam. Daarbij werd een vrachtwagen met “terroristen” beschoten volgens het leger.