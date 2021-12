Toby Alderweireld geeft zichzelf met Al Duhail geen kerstcadeau en verliest dure punten

Geen kerstviering voor Alderweireld in Qatar. De verdediger pikte met zijn team dit weekend de draad weer op in de Stars League, nadat de vorige speeldag al van begin november dateerde. Al Duhail kwam tegen Umm Salal voor via Ismaeel Mohammad (29.), op aangeven van de Braziliaanse Belg Edmilson Junior (ex-STVV en -Standard), maar gaf de zege vervolgens weg. Yaseen Al Bakhit (39.) en Isael (85.) in het slot troffen raak voor de thuisploeg. Alderweireld maakte de wedstrijd vol en pakte na 68 minuten geel.

Al Duhail laat in de stand dure punten liggen in de strijd om de titel en staat op de tweede plaats met 22 eenheden. Al Sadd is koploper met 28 punten.