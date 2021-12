Brusselse politie zal niet controleren op verplichte sluiting van protesterende bioscopen, burgemeesters steunen verzet: “Niet van plan om tanks te sturen”

Theaters en bioscopen moeten de deuren vanaf zondag verplicht sluiten, besliste het Overlegcomité woensdag. Een beslissing die serieus in het verkeerde keelgat schoot bij de cultuursector, die zich geviseerd voelt. Na bijna twee jaar coronamaatregelen is voor sommigen – vooral in Brussel en Wallonië – de maat dan ook vol, en zullen ze naar eigen zeggen weigeren om te sluiten. Sterker nog: ook sommige burgemeesters hebben al laten weten dat ze niet zullen ingrijpen, de Brusselse politie liet zelfs al weten “geen tijd te hebben” voor controles.

Het was de kleine Waalse bioscoopgroep Les Grignoux, met drie bioscopen in Luik en één in Namen, die als eerste liet weten dat het de verplichte sluiting naast zich neer zou leggen. “Geconfronteerd met deze maatregelen die we niet meer begrijpen, geconfronteerd met deze keuze die niet gerechtvaardigd is, overtuigd en gerustgesteld door talrijke studies dat we een gezonde en veilige omgeving aanbieden voor ons publiek, hebben Les Grignoux unaniem beslist om ook na zondag open te blijven”, klonk het eerder deze week tartend.

Daarna volgden anderen dat voorbeeld: Quai10 in Charleroi. Cinema Galeries in Brussel. De Brusselse bioscopen Palace, Kinograph en Vendome. “En we hopen dat er nog meer zullen volgen”, klonk het. Kinepolis, de grootste bioscoopketen van het land, zou dat niet van plan zijn, maar verder is die kans niet onbestaande: de Unie van de Belgische Filmpers steunt de bewuste bioscopen in hun verzet en roept op om aan te sluiten.

Andere cultuurhuizen proberen het verbod dan weer te omzeilen door hun zalen om te bouwen tot een café, want die mogen wel nog open. Het Opera Ballet Vlaanderen bijvoorbeeld, dat maandag een café zal openen in de foyers van de gebouwen in Antwerpen en Gent. En ook de Antwerpse concertzaal De Roma opende tijdelijk een “gezellig kerstcafé”.

© Belga

Steun van burgemeesters en politie

Twee Brusselse burgemeesters lieten al weten dat ze begrip hebben voor de protestactie van de bewuste bioscoopzalen en niet zullen ingrijpen, ook al gaat het om een overtreding van de wet en moeten zij in theorie toezien op de naleving daarvan.

Boris Dillies (MR) van Ukkel liet bijvoorbeeld al weten dat hij geen politie naar het culturele centrum in zijn gemeente zou sturen, waar men ook zondag wil toneelspelen. “Er kunnen daar 800 mensen binnen, maar dat was al beperkt tot 200 aanwezigen. Alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen worden bovendien genomen. Daarom beschouw ik dit niet als burgerlijke ongehoorzaamheid, en ben ik niet van plan om tanks te sturen.”

Burgemeester Christos Doulkeridis (Ecolo) van Elsene sloot zich daarbij aan. “Na de duidelijk foute beslissing van het Overlegcomité ga ik dat niet nog wat erger maken. Ik beschouw het niet als prioriteit, we gaan dus geen politie sturen om dergelijke gelegenheden te controleren.”

© BELGA

Politie bevestigt: “Geen controles”

Opvallend genoeg krijgen zij steun van Ignacio de Serna, voorzitter van het College van Procureurs-generaal. “Als officier van justitie moet je een intelligent strafrechtelijk beleid voeren”, laat hij weten aan de Franstalige openbare omroep RTBF. “Er zijn genoeg andere, écht criminele fenomenen met een veel hogere prioriteit. We gaan de politie niet vragen om de wacht te houden voor theaters, of om systematisch pv’s uit te schrijven.”

De agenten van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene zullen dan ook geen controle uitvoeren. “Wij hebben geen tijd om de bioscopen te controleren”, zegt woordvoerster Ilse Van de keere. “We moeten ook al de betoging van de cultuursector in goede banen leiden.”

© Hollandse Hoogte / Ton Toemen

Protest op Kunstberg én in de rechtbank

Want inderdaad: de cultuursector zal ook op andere manieren het verbod proberen aan te vechten. In eerste instantie met een “vredevolle” protestactie georganiseerd door acteur Stany Crets, op de Brusselse Kunstberg zondagnamiddag. “Tijdens een rustige bijeenkomst van mensen met een hart voor cultuur en events vragen we aan het Overlegcomité om terug te komen op die beslissing”, klinkt het in een mededeling. Tegelijk vragen we met drang om een kader uit te werken op lange termijn dat werkbaar én rendabel is, geflankeerd met steunmaatregelen. We vragen een gedragen visie op basis van feiten waar we ons toe kunnen verhouden, in plaats van dit knipperlichtenbeleid.”

De Franstalige mensenrechtenliga Ligue des droits humains en verschillende culturele organisaties stapten vrijdag bovendien naar de Raad van State om het verbod te laten opschorten. In die rechtszaak wordt in de loop van volgende week een uitspraak verwacht. Wordt vervolgd...