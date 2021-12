Aston Villa-coach Steven Gerrard mist duels met Chelsea en Leeds na coronabesmetting

Aston Villa, dat tiende staat in de Premier League, speelt morgen/zondag tegen Chelsea en reist dinsdag af naar Leeds. Gerrard, die in isolatie verblijft, moet dus passen voor deze duels.

‘Boxing Day’ is traditioneel een van de hoogtepunten van het voetbalseizoen in Engeland, maar dit jaar gooit de omikronvariant van het coronavirus roet in het eten. Drie wedstrijden die voor zondag waren gepland, op de negentiende speeldag in de Premier League, zijn uitgesteld. Het gaat om Liverpool-Leeds, Wolverhampton-Watford en Burnley-Everton.