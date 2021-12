Minstens drie doden bij bomexplosie in oosten van Congo

Minstens drie mensen zijn zaterdag gedood bij de explosie van een bom in de stad Beni, in het oosten van de Democratische Republiek Congo, waar het Congolese leger en dat van Oeganda de rebellen van ADF (Allied Democratic Forces ) opjagen.

“Een bom, een explosief, is in het stadscentrum van Beni ontploft. Ik vraag de bevolking naar huis terug te keren omwille van een betere veiligheid”, zei kolonel Narcisse Muteba, de militaire burgemeester van Beni (in Noord-Kivu), aan de pers. Een correspondent van AFP zag ter plaatse drie uiteengereten lichamen liggen.

De bom ontplofte in restaurant In Box, waar volgens twee getuigen meer dan dertig mensen Kerstmis vierden. In het restaurant slingerden vernielde stoelen, tafels, glazen en flessen rond. “Ik zat daar, er stond een motorfiets stil. Plots reed de motorfiets bliksemsnel weg en dan was er een oorverdovend geluid”, vertelde Nicolas Ekila, een presentator van een radiozender in Beni. Een politievoertuig bracht gewonden naar een medisch centrum niet ver van de explosie.

De Congolese regering sprak zaterdag van een zelfmoordaanslag, zonder te preciseren hoeveel slachtoffers er waren.

De achtergrond van de aanslag was niet meteen duidelijk. Beni ligt in het noordoosten van Congo. In de door geweld geplaagde provincie Noord-Kivu zijn verscheidene rebellengroepen actief. Alleen al ADF, dat met IS (Islamitische Staat) gelieerd is, bracht volgens de Verenigde Naties sinds begin dit jaar 200 mensen om het leven. Zowat 40.000 mensen werden op de vlucht gedreven.