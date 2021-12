Twee steekpartijen tijdens confrontatie tussen twee groepen in Genk

De lokale politie van de zone Carma (Genk, As, Oudsbergen, Zutendaal, Houthalen-Helchteren, Bree, Bocholt, Kinrooi) heeft zaterdagavond de handen vol met twee steekpartijen, die zich hebben afgespeeld in het centrum van Genk. Twee groepen die met elkaar in conflict liggen, hebben rond 20 uur de confrontatie opgezocht. Een eerste steekpartij of schermutseling gebeurde aan het station. Een tweede confrontatie, waarbij steekletsels zijn toegebracht, was er in de Klokstraat.