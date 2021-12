Virton haalt twee verse krachten voor defensie in Frankrijk

Mendy is een 25-jarige verdediger die laatst actief was bij de Noorse eersteklasser Strømsgodset maar het voorbije halfjaar zonder club zat. Voordien voetbalde hij onder meer in ons land voor Francs Borains in de lagere reeksen.

Ook de 30-jarige Rémy zat de voorbije periode zonder club. Hij voetbalde eerder in zijn loopbaan voor Lens, Dijon, Montpellier en Legia Warschau. Hij brengt de nodige ervaring mee naar het uiterste zuiden van het land en heeft samengeteld meer dan honderd wedstrijden in de Franse Ligue 1 en Ligue 2 op de teller.

Virton staat rond de jaarwisseling helemaal onderaan in 1B en moet na nieuwjaar knokken om het behoud. Excelsior nam eerder deze maand afscheid van coach Christophe Grégoire en stelde de Uruguayaan Pablo Correa aan als opvolger. Grégoire werd eind juli aangesteld als coach van het Luxemburgse team, dat na ruim een jaar procederen tegen zijn licentieweigering zijn gram haalde en mocht terugkeren naar de tweede klasse.