Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu (90) overleden: “Een leider met principes en pragmatisme”

In Zuid-Afrika is aartsbisschop emeritus Desmond Tutu overleden op 90-jarige leeftijd. Tutu was een belangrijke factor in de strijd tegen het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. “Hij was een patriot zonder weerga, een leider met principes en pragmatisme die betekenis gaf aan het Bijbelse inzicht dat geloof zonder daden doods is”, klinkt het in een reactie bij Zuid-Afrikaans president Ramaphosa.

Tutu werd in 1986 anglicaans aartsbisschop van Kaapstad, als eerste zwarte man in die functie. Hij was een notoir tegenstander van het apartheidsregime, al bepleitte hij wel geweldloos verzet. In 1984 had hij al de Nobelprijs voor de Vrede gewonnen, “voor zijn rol als verenigend leider in de campagne om het probleem van apartheid in Zuid-Afrika op te lossen.”

Na de vrijlating van ANC-leider Nelson Mandela in 1990 was Tutu een belangrijk tussenpersoon in de onderhandelingen tussen toenmalig Zuid-Afrikaans president F. W. de Klerk, Mandela, en andere politieke facties, die zouden leiden tot het einde van de apartheid. Daarna was Tutu voorzitter van de zogeheten ‘Waarheids- en Verzoeningscommissies’, die mensenrechtenschendingen van zowel blanke als zwarte daders moesten onderzoeken, en ervoor moesten zorgen dat de verschillende bevolkingsgroepen in Zuid-Afrika in vrede met elkaar zouden samenleven.

Tutu was ook een belangrijk voorvechter van mensenrechten in de hele wereld, met name in het conflict tussen Israël en de Palestijnen, als verdediger van homorechten, als tegenstander van de oorlog in Irak, en later ook als criticus van de Zuid-Afrikaanse presidenten Mbeki en Zuma.

“Vaarwel aan een generatie uitmuntende Zuid-Afrikanen ”

“Het overlijden van aartsbisschop Desmond Tutu is een nieuw hoofdstuk van rouw in het vaarwel van onze natie aan een generatie uitmuntende Zuid-Afrikanen die ons een bevrijd land hebben nagelaten”, aldus een mededeling van de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa. “Hij was een patriot zonder weerga, een leider met principes en pragmatisme die betekenis gaf aan het Bijbelse inzicht dat geloof zonder daden doods is. Een man met een buitengewoon intellect, integriteit en onoverwinnelijkheid tegen de krachten van apartheid, maar ook een zorgzame en kwetsbare man in zijn medelijden voor wie onderdrukking, onrecht of geweld onderging tijdens apartheid, en voor onderdrukte volkeren uit de hele wereld.”

Tutu trok zich in 2010 terug uit het publieke leven. In juli was hij nog wel eens te zien in een videoboodschap tijdens de Internationale AIDS-conferentie. Hij zag er uitgemergeld uit, maar was intellectueel scherp als altijd. In 1997 werd er bij hem prostaatkanker vastgesteld. Tutu overleed zondag in Kaapstad op 90-jarige leeftijd. Hij laat een vrouw en vier kinderen na.

Met Nelson Mandela — © AFP

© AFP

Met F. W. de Klerk — © AFP

© REUTERS

Met de dalai lama — © REUTERS

© REUTERS

Met IRA-leider Gerry Adams — © REUTERS

© AFP

Met Meghan Markle, de echtgenote van de Britse prins Harry — © REUTERS

Met moeder Teresa — © REUTERS

Met Nelson Mandela — © AFP

© AFP

© AFP

© AFP