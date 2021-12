Jupiler Pro League wordt weer heel even Younited Pro League, truitjes voor het goede doel

Tijdens de kerstspeeldag verandert de Jupiler Pro League opnieuw van naam: de competitie wordt de Younited Pro League. Hiermee wil de Pro League haar band met Younited Belgium extra in de verf zetten en de organisatie een extra duw in de rug geven.

Tijdens de Kerstactie kan er tot en met 30/12 geboden worden op alle shirts van de Jupiler Pro League en 1B Pro League-spelers die getooid zijn met een Younited-logo. Naast de shirts, sieren ook enkele unieke specials zoals VIP-arrangementen of een avond in het spoor van een voetbalcommentator de veilingspagina.

De shirts worden na het laatste fluitsignaal gesigneerd en (ongewassen maar gedesinfecteerd) geveild ten voordele van het goede doel. De opbrengst van die veiling gaat integraal naar Younited Belgium.

Younited Pro League

De Pro League en Younited zijn sinds 2015 partners, een band die steeds sterker wordt. De link tussen de clubs en Younited Belgium is ook duidelijk: liefst zestien profvoetbalclubs hebben een Younited-team dat wekelijks traint. Om de band met Younited Belgium extra in de verf te zetten, zal de Jupiler Pro League voor één speeldag opnieuw de Younited Pro League gedoopt worden. De veiling van de shirts van de spelers uit de 1B Pro League loopt tot 28 december om 21u. Op alle andere items en ervaringen kan geboden worden tot 30 december om 21u.

“De Younited Pro League richt een schijnwerper op onze teams, spelers en coaches”, zegt Bert Ballegeer, coördinator van Younited Belgium. Zelfs al konden trainingen en toernooien soms niet doorgaan, het team bleef toch een belangrijk sociaal netwerk naast het voetbalveld, wat nog maar eens bewijst dat voetbal zoveel meer is dan enkel een sport.”

Jan Cas, Football & Community manager van de Pro League: “We zijn verheugd het waardevolle partnerschap tussen Younited Belgium, de Pro League en de clubs tijdens deze speeldag extra in de verf te kunnen zetten. Het werk van Younited is ontzettend belangrijk. Of het nu in de kleedkamer, op het veld of na een training is, je thuis voelen in een team en jezelf kunnen zijn, dat is de kracht van Younited.”

Younited Belgium

De Pro League, haar clubs en Younited geloven samen in de kracht van voetbal en de kracht van mensen. In hun slogan vat Younited Belgium het gevoel samen waar elke voetballiefhebber zich in herkent: MY TEAM, MY HOME.

Momenteel zijn er dertig Younited-teams verspreid over heel België. Hun spelers zijn experten in het dagelijks overleven die strijden tegen kwetsbaarheid op vlak van huisvesting, psychische gezondheid, welzijn, armoede of verslaving. Bij hun team bouwen spelers aan zelfvertrouwen en meer structuur in hun leven en leggen ze ook contact met hulpverleners en lotgenoten. Ze vinden in hun team meer dan enkel ploegmaats, ze vinden er ook een thuis.