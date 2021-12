Cultuursector betoogt straks in Brussel: “We voelen ons enorm geviseerd”

Een podium staat zondag centraal tijdens de statische betoging van de cultuursector op de Kunstberg. Eerst zou het protest op het Muntplein plaatsvinden, maar het werd “wegens succes verlegd” naar de Kunstberg. Volgens inschattingen van organisatoren en politie zouden er meer dan 5.000 mensen deelnemen.

Op het podium vinden zondag speeches van mensen uit de brede cultuursector en natuurlijk ook optredens plaats. Onder meer acteur en theatermaker Stany Crets, artistiek directeur van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg Michael De Cock, directeur van operahuis De Munt Peter De Caluwe en directrice van Charleroi Danse Annie Bozzini spreken de menigte toe. De dansers van Anne Teresa De Keersmaeker, singer-songwriter Meskerem Mees, en nog vele andere zorgen voor de artistieke tussenkomsten.

“De betoging is bedoeld om de ongelijkheid en irrationaliteit van de regels aan te kaarten. Na twee jaar stilstand is dat een heel belangrijk boodschap”, legt organisatrice Katrien Vermeir uit. “Het is warme oproep dat we opnieuw open mogen, want we hebben al heel wat geïnvesteerd en ontwikkeld om dat wel te doen. We voelen ons enorm geviseerd”, zegt ze.

De cultuursector roept op tot een vredevolle bijeenkomst en vraagt iedereen een mondmasker te dragen en de nodige afstand te houden.