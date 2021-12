Bart Mesuere: “Besmettingscijfers zullen komende dagen opnieuw beginnen stijgen, wellicht eerst in Brussel en bij twintigers”

“Afgelopen week (van 15/12 tot 21/12) waren er 49.076 nieuwe bevestigde besmettingen, dat zijn er 27.849 of 36 procent minder dan de week voordien”, aldus Mesuere. “Ondertussen staat de omikronvariant in voor de helft van de bevestigde besmettingen. De komende dagen zullen de besmettingscijfers opnieuw beginnen stijgen. Wellicht zullen we dat eerst zien in Brussel en bij de twintigers, waar de daling nu al afremt.”

“We zullen vanaf komende week een sterke stijging van het aantal bevestigde besmettingen zien”, klinkt het. “De ziekenhuiscijfers zullen hoogstwaarschijnlijk niet zo snel meestijgen, maar het blijft afwachten om de precieze impact in te schatten.”

Ziekenhuizen en vaccinaties

“Er worden elke dag gemiddeld 150 nieuwe Covid-patiënten opgenomen in het ziekenhuis, dat zijn er 32 procent minder dan vorige week. In totaal verblijven er nu 2.053 (-28%) Covid-patiënten, waarvan 650 (-15%) op intensieve zorg. Het aantal overlijdens zakt naar gemiddeld 35,7 per dag.”

“Er werden ondertussen een kleine 4 miljoen boosterprikken toegediend, met een merkbare versnelling tegenover vorige week. In Vlaanderen kreeg 38 procent van de bevolking al een booster, in Wallonië 32 procent, en in Brussel 20 procent.”

