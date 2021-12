Nieuwe wolf in Vlaanderen, ditmaal in Antwerpse haven: “Een kleine invasie”

In de Antwerpse haven is vannacht een nieuwe wolf gesignaleerd. De kans lijkt echter klein dat Asterix zich ook effectief in het gebied vestigt, zegt Jan Loos van vzw ‘Welkom Wolf’. De “kleine invasie” van wolven doet ook vragen rijzen, al hoeft die volgens Loos geen onoverkomelijk probleem te zorgen. “Al die zwervende wolven zullen niet in ons land blijven, daarvoor is er te weinig leefruimte voor wolven”, klinkt het.

Het lijkt stilaan wel een traditie dat wolven met kerst voor nieuws zorgen: in 2019 kwam wolvin Noëlla rond deze tijd aan in Limburg. In 2020 vonden Akéla en Maxima elkaar op de Hoge Venen. En dit jaar is het weer prijs: zaterdagnacht omstreeks half vier werd een nieuwe wolf gefilmd door een automobilist op de Noorderlaan in de Antwerpse haven. Omdat het dier vannacht opdook bij Tabaknatie Asterix, heeft de vzw ‘Welkom Wolf’ hem Asterix gedoopt. ‘Hem’, want: “Aan het formaat van deze wolf te oordelen, is de kans groot dat het om een mannetje gaat”, aldus wolvenexpert Jan Loos.

Op basis van uiterlijke kenmerken is Loos er ook “vrijwel zeker van” dat de nieuwe wolf dezelfde is als degene die vorige week meermaals werd gespot in Nederland, en daarna op de duinen aan de Noordzee botste. “Vannacht liep hij zich dan weer vast in de Antwerpse haven, maar hij kan en zal daar niet blijven. Hij heeft er inderdaad een paar uur rondgelopen, maar hij vindt daar geen voedsel. Vermoedelijk is hij inmiddels de A12 al terug overgestoken naar Stabroek.”

Het geeft nog maar eens aan dat zwervende wolven werkelijk overal kunnen opduiken tijdens hun stresserende zoektocht naar een eigen leefgebied, aldus Loos. “Die zoektocht ondernemen ze ergens tussen hun eerste en hun tweede verjaardag. In eerste instantie naar een eigen terrein, maar in tweede instantie ook naar een partner. Toevallig, maar mogelijk vindt hij die snel: in hetzelfde gebied zit al langer een andere wolf. Al weten we niet met zekerheid of dat een vrouwtje is.”

Wolvin Noëlla — © Natuur en Bos

9 tot 11 wolven in Vlaanderen

De wolvenpopulatie in ons land is de afgelopen jaren geëxplodeerd, maar het is niet eenvoudig om daar een eenduidig cijfer op te plakken. “We weten dat de roedel van Noëlla in Noord-Limburg momenteel 7 tot 9 wolven telt: 2 jaarlingen (welpen die vorig jaar geboren werden, red.) hebben die roedel mogelijk al verlaten”, aldus Loos.

Verder is er in Vlaanderen momenteel enkel nog wolf Klaas op de Kalmthoutse Heide, al is ook zijn aanwezigheid nog niet ‘officieel’: “Dat wordt pas na zes maanden in hetzelfde gebied als dusdanig geregistreerd, en hij loopt daar nog maar één maand rond. Al lijkt hij wel van plan om daar te blijven.” En daar komt nu dus mogelijk ook Asterix bij, wat de teller op 9 tot 11 wolven in Vlaanderen zou brengen.

Onder de taalgrens heeft men trouwens ook een eigen roedel: het koppel Akela en Maxima heeft de Hoge Venen uitgekozen als terrein, en ook zij kregen dit jaar welpen. “En doorheen de Ardennen lopen tenslotte nog 5 à 6 andere solitaire mannetjes rond”, aldus Loos, “die zitten te wachten op een vrouwtje.”

De welpen van Noëlla. — © BELGAIMAGE

“Kleine invasie”

Loos heeft het zelf over een kleine invasie. “Het zijn spannende tijden. Elke dag zijn er wel waarnemingen, of kills van vee. Maar dat hoeft geen probleem te zijn: al die zwervende wolven zullen niet in ons land blijven, daarvoor is er te weinig leefruimte. De Limburgse roedel zal bijvoorbeeld al geen andere wolf in hun nabijheid dulden. Dat zullen ze onder elkaar wel uitmaken. Realistisch gezien is er in ons land plaats voor vier roedels, en drie daarvan zullen dan nog deels over de grens heen moeten leven. Het zou me niet verbazen als de Limburgse roedel straks de enige blijkt die exclusief in België kan leven.”

Al erkent Loos wel dat de vraag rijst of de Vlaamse overheid, gezien de vele waarnemingen van zwervende wolven, niet stilaan het hele noordelijke deel van de provincie Antwerpen – alles boven het Albertkanaal en de Schelde – als risicogebied voor wolvenaanvallen op vee moet aanduiden. Op die manier zou de subsidie voor wolfwerende maatregelen ook daar ter beschikking komen van veehouders. “Meer nog dan gevestigde wolven hebben zwervende wolven immers de neiging om te kiezen voor de gemakkelijkste prooi langs het parcours, met name onbeschermd kleinvee en jongvee”, klinkt het.