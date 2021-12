Beerschot leeft op hoop voor duel tegen Anderlecht: “We kunnen dit nog altijd rechtzetten”

Kerstvoetbal, het is even wennen voor Javier Torrente. “In Argentinië ligt de competitie vanaf begin december stil. Het is dan de warmste tijd van het jaar en iedereen kan daardoor met zijn familie in alle rust Kerstmis vieren. Het is vreemd om tijdens de kerstdagen op het trainingsveld te staan, ook voor de jonge Zuid-Amerikanen in deze ploeg. Maar we wisten dit uiteraard toen we in België aan de slag gingen. Het is wat het is. In Engeland voetballen ze op tweede kerstdag en op Nieuwjaar. In sommige landen hoort dat er nu eenmaal bij.”

Maandagavond sluit Beerschot het moeizame jaar 2021 af met een thuiswedstrijd tegen Anderlecht. “Een goede ploeg met heel talentvolle spelers”, aldus Torrente. “Maar we hebben lessen getrokken uit de 4-2 nederlaag uit de heenronde en we hebben Anderlecht uiteraard opnieuw grondig geanalyseerd. Elke ploeg heeft zwakke punten en daar moeten we gebruik van maken.”

Vorige week verloor Beerschot thuis van Oostende met 0-2. Een zoveelste mokerslag, dat geeft ook Torrente toe. “Ja, die nederlaag is aangekomen bij de groep. We wisten dat we eigenlijk moesten winnen. Maar het kan niet de bedoeling zijn dat we met een rugzak van 20 kilogram vol tegenslag aan een wedstrijd beginnen. Elke match is een nieuwe kans om drie punten te pakken. Zolang de spelers zich voluit blijven inzetten en de redding mathematisch nog haalbaar is, moeten we erin blijven geloven. Ik heb alvast veel goede moed voor 2022. We kunnen dit nog altijd rechtzetten. Na Anderlecht volgt een weekje vakantie. Nadien begint er een nieuwe fase van de competitie.”

Hernan Losada

Torrente zag de voorbije dagen plots een bekende landgenoot aan het oefenveld in Wilrijk opduiken: Hernan Losada. De ex-coach van Beerschot is een paar dagen in het land en vroeg aan Torrente of hij zijn ex-spelers mocht komen begroeten. “Ik had al een paar keer contact met Hernan, maar nu heb ik hem pas voor het eerst in levenden lijve ontmoet. Normaal gezien ging hij wat vroeger langskomen, maar zijn vader werd geopereerd in Argentinië. Daardoor was hij iets later in België. Wat wij met elkaar hebben besproken? Dat houd ik liever tussen ons, maar uiteraard hebben we het ook over Beerschot gehad.”

Nog dit: Torrente vliegt na de wedstrijd tegen Anderlecht niet naar zijn thuisland. Hij zal er een paar dagen tussenuit trekken in Frankrijk. Maandagochtend 3 januari vertrekt de ploeg op stage naar Alicante in Spanje, zondag 10 januari komt ze terug naar huis. Réda Halaima zal er in Spanje niet bij zijn. De Algerijn is opgeroepen voor de Africa Cup en mist daardoor ook de wedstrijd tegen Anderlecht. In de ziekenboeg verblijven momenteel nog drie spelers: Frédéric Frans (achillespees), Ryan Sanusi (knie) en Ismaila Coulibaly (rug).