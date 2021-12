Kerstkindje Dana geboren om één minuut na middernacht, mama is “ziekenhuispersoneel erg dankbaar”

Een gelukkige mama Sipal en papa Dilshad Hussain konden op 25 december, amper een minuut na middernacht, hun zoontje Dana in de armen nemen in de materniteit van het AZ Sint-Jan, campus Serruys in Oostende.

Het flinke kereltje van 3,180 kilo zwaar en 49 centimeter groot is daarmee waarschijnlijk het eerste kindje dat op kerstdag in Vlaanderen geboren werd. “Ik ben onder water bevallen en was daar heel tevreden over”, vertelt Sipal over de geboorte van haar vierde kindje. “Veel minder pijn en aangenamer. Ik kan het verplegend personeel van de afdeling niet genoeg bedanken voor de goede zorgen.”