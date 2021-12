KV Mechelen-coach Wouter Vrancken stelt zich vragen bij uitgestelde Kortrijk-Antwerp: “Zo schep je een precedent”

Door een acute corona-uitbraak op de Bosuil, waarbij negen spelers en twee stafleden besmet raakten, werd de partij van zondagnamiddag tussen Kortrijk en Antwerp naar een latere datum verschoven. “Onrechtmatig”, vindt men in het Guldensporenstadion. “De Pro League had eerder uitdrukkelijk beslist om geen wedstrijden meer uit te stellen omwille van corona.” Ook Malinwa-coach Vrancken, die de voorbije wedstrijden Van Hoorenbeeck, Bateau, Kaya en aanvoerder Schoofs moest missen, vindt de beslissing van de Pro League uiterst bizar.

“Net omdat we voor het seizoen een mail kregen waarin duidelijk stond dat het niet langer mogelijk was om een wedstrijd om deze reden uit te stellen”, aldus de Truienaar zondag op zijn persbabbel. “Oké, het gaat om de omikronvariant, maar een gemuteerd virus komt toch altijd in een andere variant terug?”

“Wij hebben de voorbije weken, zelfs niet toen we met drie besmettingen op hetzelfde moment zaten, nóóit overwogen om naar de Pro League te stappen, omdat we niet vermoedden dat er effectief uitstel mogelijk was. Ik ben benieuwd naar de consequenties van deze beslissing, want de Pro League heeft nu wel een precedent geschept. Het is vanzelfsprekend dat ook andere ploegen voortaan zullen vragen om een match uit te stellen wanneer ze met enkele covidgevallen te maken krijgen.”