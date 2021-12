Simon Mignolet na verloren stadsderby tegen Cercle Brugge: “Spijtig zo de winterstop in te gaan”

Nee, bij Club Brugge hadden ze zich wel wat anders voorgesteld van hun laatste match van 2021. Tegen de buren van Cercle Brugge ging het met 2-0 de boot in. “Doordat er nu even geen voetbal meer is, zal dit op de maag blijven liggen”, vertelde Club Brugge-doelman Simon Mignolet na afloop voor de camera’s van Eleven Sports.

“Dit is een zure nederlaag”, aldus Mignolet. “We wisten op voorhand wat voor match het zou worden. Sinds de trainerswissel speelt Cercle met veel intensiteit, druk en duels. Het is oorlog gebleken op het veld.” Al was er volgens de doelman van blauw-zwart ook wel wat geluk mee gemoeid. “Bij die 1-0 valt de bal perfect voor hen. Aan de overkant is er een vergelijkbare fase voor doel waarbij wij kunnen scoren, maar valt de bal net niet in onze voeten. Zij hebben een goede periode, ze hebben het geluk nu misschien aan hun zijde. Voor ons was het vandaag moeilijk een doelpunt te maken en dan kan je geen match winnen.”

De eindejaarsperiode krijgt dus een zuur einde voor de landskampioen. “Deze maand hebben we zeker niet slecht gespeeld en een paar goeie punten gehaald”, vervolgde Mignolet. “Maar de laatste twee matchen hadden we beter kunnen afsluiten. Als we daarin vier op zes hadden kunnen pakken, hadden we een goeie decembermaand gehad. In het voetbal zijn punten echter niet gegarandeerd. Het is spijtig om op deze manier de winterstop in te gaan, want doordat er nu even geen voetbal meer is zal dit op de maag blijven liggen. Na de winterstage moeten we terug proberen de doelstellingen te behalen die we willen.”