Amaury (2) verliest strijd tegen corona: peuter raakte besmet door zijn grootvader

De jongen leed aan CACNA1E, een uiterst zeldzame ziekte waarvan er wereldwijd slechts 32 gevallen bekend zijn. Het gaat om een ernstige vorm van epilepsie waarvoor geen geneesmiddel bestaat. In de praktijk kon het peutertje niet rechtstaan of zelfs maar zijn hoofd rechthouden. De ziekte maakte de jongen erg kwetsbaar. Volgens zijn mama Marilyne liep hij de besmetting op via zijn grootvader, die met verkoudheidssymptomen en zonder mondmasker bij hen was binnengekomen.

Amaury kreeg daarna in de nacht van 17 december op 18 december hoge koorts. Toen die niet zakte, bracht Maryline haar zoontje naar het ziekenhuis MontLégia in Luik. Daar werd de jongen sinds dinsdag in een kunstmatige coma gehouden. Zondagochtend is hij daar overleden, in het bijzijn van zijn naaste familie. Zijn moeder heeft het nieuws zelf op haar sociale media verspreid, aldus de kranten van Sudpresse.