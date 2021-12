Crisiscentrum: “Gouverneurs moeten toezien op naleving van maatregelen”

De politiemensen op het terrein en de lokale overheden zijn het best geplaatst om in te schatten waar en wanneer een tussenkomst van de politie noodzakelijk is, zo voegt ze eraan toe.

Vooral de sluiting van de bioscopen en theaterzalen vanaf zondag bracht heel wat verontwaardigde reacties teweeg, niet enkel van de cultuur- en evenementensector zelf. Een aantal Brusselse en Waalse film- en theaterzalen legden zondag alvast de verplichting om te sluiten naast zich neer, terwijl verschillende burgemeesters aankondigden de politie niet te zullen vragen om op het verbod toe te zien. En de politie Brussel-Elsene zei geen tijd te hebben door de protestactie van de cultuursector op de Kunstberg.