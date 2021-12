Overgebleven matchen op Boxing Day stellen niet teleur: Manchester City wint doelpuntenfestival van Leicester, ook Tottenham en Arsenal scoren vlot

In het Etihad Stadium keken Kevin De Bruyne en Youri Tielemans elkaar in de ogen, terwijl Timothy Castagne vanop de bank toekeek. En die zag al na vijf minuten De Bruyne met een knap schot de score openen voor City. Mahrez, Gündogan en Sterling zorgden nog voor het halfuur voor een stevige 4-0-tussenstand.

Leicester City wilde de strik echter nog niet rond het kerstcadeautje doen en kwam in de tweede helft op tien minuten tijd terug tot 4-3 na goals van Maddison, Lookman en Iheanacho.

Manchester City liet zich niet uit zijn lood slaan en maakte er via Laporte en Sterling nog 6-3 (!) van. Kevin De Bruyne en co prijken bovenaan het klassement met 47 punten.

Norwich City-Arsenal: 0-5

Arsenal is en blijft in goeden doen. Na de 9/9 van de voorbije weken wachtte The Gunners een trip naar rode lantaarn Norwich. Op Carrow Road werd het een eenvoudige kerstwandeling. Bukayo Saka (x2), Tierney, Lacazette en Smith Rowe zetten de forfaitscore op het bord. Arsenal verstevigt zo zijn vierde plaats en telt 35 punten. Albert Sambi Lokonga kwam niet van de bank.

Tottenham-Crystal Palace: 3-0

De vijfde in het klassement Tottenham kreeg dan weer een thuismatch tegen Crystal Palace op het menu. Voor de rust leek de partij al in een beslissende plooi te liggen nadat Harry Kane en Lucas Moura de weg naar doel vonden. Een kwartier voor tijd pikte Heung-Min Son zijn doelpuntje ook nog mee. Christian Benteke zat niet in de wedstrijdselectie van Palace.

West Ham-Southampton: 2-3

De laatste namiddagpartij was er een van recente Racing Genk-tegenstander West Ham tegen Southampton. In het eigen London Stadium kwam het via Antonio en Benrahma tweemaal terug van een achterstand, maar de derde tegengoal van Southampton was er teveel aan. West Ham is zesde, Southampton 14e.

Later vandaag speelt Chelsea nog tegen Aston Villa en bekampt het Brighton van Leandro Trossard Brentford.