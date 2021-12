Vader Pierre Kompany klimt op de barricades één week nadat Vincent racistisch werd beledigd in Brugge: “Dat soort gekken zou zelfs geen matchen meer mogen volgen op tv”

Het is een storm die niet mag gaan liggen. Vorige week werden Vincent Kompany (35) en enkele Anderlecht-collega’s op Club Brugge uitgescholden voor “bruine apen”. Die aanval van enkele racisten bracht een storm van verontwaardiging op gang. Genoeg is genoeg. Pierre Kompany (74), vader van, burgemeester van Ganshoren en zelf erg begaan met de strijd tegen racisme, reageert nu ook verbeten. “Ik was zelf in shock.”