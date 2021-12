Marc Van Ranst: “Er bestaat zoiets als overexposure in de media. Ik deed het om goed te doen, maar er is een bepaald teveel, heb ik geleerd.” — © Kristof Vadino

Hij was het doelwit van een extremist met oorlogswapens, moest met vrouw en kind onderduiken, aan het Rad van fortuin draaien én intussen ook ons land uit de pandemie redden. Wat heeft Marc Van Ranst in alle hectiek over zichzelf en de samenleving geleerd? “Ik heb diep respect voor politici.”