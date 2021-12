Antwerps amusementspark opent bowlingbanen en karting tegen coronamaatregelen in: “Opnieuw sluiten zou doodsteek zijn”

Linkeroever

Zaterdag was het in het Antwerpse amusementspark AB E-karting op Linkeroever nog erg druk, zondag lag alles er stil bij. Voor minstens een maand normaal gezien, maar eigenaar Filip Meeus blijft deze keer niet bij de pakken zitten. “Bowling is een officiële competitiesport, dus vanaf dinsdag is iedereen opnieuw welkom. Ook voor karting. Ik kan niet anders, opnieuw sluiten is de finale doodsteek voor mijn zaak.” De Belgische Bowling Sport Federatie stapt deze week naar de Raad van State en Bowling Vlaanderen roept alle bowlingzalen op hun zaak vanaf maandag toch te openen.