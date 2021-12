Leonardo Bonucci heeft duidelijke boodschap voor ex-ploeggenoot Cristiano Ronaldo: “Hij kan klappen verwachten”

Zowel Italië als Portugal moeten nog vol aan de bak voor een plek op het WK volgend jaar in Qatar. In de play-offs moeten beide landen eerst nog voorbij Noord-Macedonië en Turkije, om vervolgens onder elkaar uit te maken wie er naar het WK gaat. Juventus-verdediger Leonardo Bonucci kijkt alvast uit naar een mogelijke clash met Cristiano Ronaldo.

Als Noord-Macedonië en Turkije niet kunnen stunten tegen Italië en Portugal, komen beide toplanden tegenover elkaar in de finale van de play-offs voor een plaatsje op het WK voetbal volgend jaar in Qatar.

Leonardo Bonucci blikte bij het Italiaanse RAI Sport al even vooruit op een clash tegen zijn ex-ploegmaat Ronaldo. “Ik heb al wel wat van hem gehoord. We lachten ook al wat over een mogelijke confrontatie tussen Italië en Portugal. We zullen zien wat er op het veld gebeurt. Cristiano kan zich al aan klappen verwachten”, gaf de Italiaan mee met een knipoog.

Na de EK-triomf wil Bonucci zich nu richten op het duel met Noord-Macedonië in maart. “We weten dat we iets bijzonders verricht hebben. Maar we moeten ons nu volop focussen op het duel met Noord-Macedonië in maart. Mijn kinderen hebben Italië nog nooit zien spelen op een WK dus ik wil hen dat geschenk geven.”