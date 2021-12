Omikron zet Pro League weer op stelten: Antwerp krijgt uitstel na negen besmettingen, Kortrijk overweegt stappen

Normaal sloot Antwerp zondag zijn eerste seizoenshelft af met een verplaatsing naar KV Kortrijk, maar corona – meer bepaald de omikronvariant – besliste er anders over. Nadat vorige week Samatta positief testte, vielen de spelers vanaf afgelopen donderdag als vliegen. Ook Nainggolan, Haroun, Engels, Fischer, Verstraete, De Laet, Yusuf en Butez bleken uiteindelijk – net als twee stafleden – besmet. Negen man, bijna allemaal titularissen. Het was even alle hens aan dek. De club besloot om ook de rest in quarantaine te plaatsen en uitstel aan te vragen.

© BELGA

Op begrip van Kortrijk moest Antwerp niet rekenen. Daar wezen ze naar het reglement van de voetbalbond en de protocollen van de Pro League, waarin niets vermeld staat over corona. Vorig seizoen kon een club uitstel aanvragen vanaf zeven besmettingen, maar daar werd dit seizoen van afgestapt. Na de nodige discussie besliste kalendermanager Nils Van Brantegem, gerugsteund door de Pro League, echter om de match toch te verplaatsen. “Omdat de gezondheid nog altijd primeert”, zegt Van Brantegem. “Op basis van de wettelijke bepalingen was Antwerp in zijn recht om iedereen in quarantaine te plaatsen. Ik heb ook alle pcr-tests kunnen inzien en er zaten vijf spelers tussen met hoge besmettingswaarden. Stel dat een speler van Kortrijk iets was overkomen, wat dan?”

Toch voelen ze zich bij KVK serieus benadeeld. “Deze beslissing is onrechtmatig en absolute willekeur”, zegt algemeen manager Matthias Leterme. “Vrijdag nog zei de kalendermanager dat er geen reglementair kader is voor uitstel op basis van corona, maar de lobbymachine heeft duidelijk z’n werk gedaan. Zo worden we als kleine club weer benadeeld door het gedrag van een grote en heerst er totale onduidelijkheid. Moet bij één besmetting nu iedereen in quarantaine? Dan ken er per definitie niet meer gespeeld worden en betekent dit chaos voor de rest van de competitie.”

Matthias Leterme. — © Kris Van Exel

Ook andere clubs stellen zich vragen, zoals KV Mechelen, dat onlangs met drie besmettingen zat. “Wij vroegen geen uitstel omdat we dachten dat dat niet kon, maar nu wordt een precedent gesteld”, aldus trainer Wouter Vrancken.

Stemming over corona

De Pro League, die “op basis van de acute medische situatie” achter de beslissing staat, schoot intussen wel in actie, want CEO Pierre François stuurde op kerstavond alle clubs een uitnodiging voor de algemene vergadering van 10 januari. Op de agenda: een debat en stemming over de herinvoering van regels inzake uitstel van wedstrijden. Ongetwijfeld wordt het protocol dan weer aangepast en versoepeld, maar daar neemt Kortrijk geen vrede mee. Het overweegt om naar het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) te stappen.

Bij Antwerp hopen ze intussen vooral dat de spelers niet te veel last ondervinden tijdens hun ene week vrijaf en gezond en wel aan de start van de winterstage kunnen staan. En de verplaatsing naar Kortrijk? Dat wordt wellicht iets voor februari.