Luka Elsner vraagt versterking na zoveelste puntenverlies van Standard: “Jullie zien ook dat we moeilijk tot scoren komen”

“We begonnen goed, kregen kansen en troffen meermaals het kader”, blikt Standard-coach Luka Elsner terug. “Defensief stonden we er in de eerste helft, we kwamen niet in de problemen. We wilden dat voortzetten na rust, maar dan geef je een goal op een presenteerblaadje weg. We hebben veel geprobeerd vandaag, maar we zitten in de hoek waar de klappen vallen. Op dit moment verkeren we in survival mode.”

Als het aan Elsner ligt, gaat Standard in januari de transfermarkt op. “We hebben backs nodig, want we zijn op dit moment weinig efficiënt in die zone. Op de linksbuiten mag er ook iets bij. En jullie zien ook dat we moeilijk tot scoren komen… Daarbij kunnen we persoonlijkheden goed gebruiken. Jongens die een voortrekkersrol nemen en de mouwen opstropen.” (bfa)