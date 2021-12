Kevin de held, Youri de antiheld in Engels kerstspektakel: City klopt Leicester met 6-3 en loopt uit in Engeland

Na vier minuten al stond De Bruyne op het scorebord. Hij plukte een hoge bal van Fernandinho uit de lucht, deed alsof hij naar zijn rechter zou gaan en trapte hem uiteindelijk met links in de hoek. Meteen 1-0. Eén dag eerder had KDB zich om zijn familie te foppen nog verkleed als The Grinch, nu verpestte hij Kerstmis voor Leicester. Dik twintig minuten later stond het al 4-0. City doceerde hogeschoolvoetbal, maar bezoekend coach Brendan Rodgers had ook een handje meegeholpen door met een halve B-ploeg te beginnen. Youri Tielemans werd zonder vaste maatjes als Wilfred Ndidi of Boubakary Soumaré aan zijn lot overgelaten. De Rode Duivel lag met twee onnodige strafschopfouten rechtstreeks aan de basis van twee tegengoals. Een heus kerstspektakel eindigde uiteindelijk op 6-3. Voor City, dat uitloopt op achtervolgers Liverpool en Chelsea, al de negende zege op rij in de Premier League.