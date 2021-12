Bart De Wever over Brusselse politie die niet ingrijpt in bioscopen: “In Antwerpen zullen we wél optreden”

In Brussel treedt de politie voorlopig niet op tegen bioscopen en theaters die tegen de coronamaatregelen in zondag toch zijn opengegaan. In Antwerpen zal men wél ingrijpen bij overtredingen.

“In Antwerpen handhaven we sinds het begin van de coronacrisis de bovenlokale maatregelen”, zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA). “Het huidige wettelijke kader is duidelijk over de sectoren die gesloten moeten zijn. De lokale politie zal dat dus zoals steeds opvolgen.”

Berx: “Eerst overleggen, maar wel handhaven bij excessen”

“Op kerstavond nog kregen we een mail van het Nationaal Crisiscentrum, die ik ook meteen heb doorgestuurd naar de Antwerpse burgemeesters”, zegt Antwerps gouverneur Cathy Berx. “Daarin staat de oproep om te waken over de consistente naleving van de maatregelen volgens het Koninklijk Besluit. De zones volgen alles nauwgezet op met heel wat patrouilles. Noemenswaardige problemen waren er nog niet. De aanwezigheid en inzet werken duidelijk preventief. En de meeste mensen doen ook echt en nauwgezet wat wordt opgelegd en gevraagd.”

“Wat ik altijd doe bij een eventueel probleem is contact opnemen met de burgemeester om te zien wat er gaande is, en dan overleggen wat er moet gebeuren. Maar als er overtredingen zouden zijn, dan zal de politie handhaven.”

Wat als er zich een situatie zoals in Brussel zou voordoen, waarbij lokale overheden beweren geen tijd te hebben of zeggen niet op te treden? “Ik ben niet bevoegd voor Brussel, maar zoals gezegd zou ik altijd eerst in overleg gaan met de burgemeester.”

