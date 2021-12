Hein Vanhaezebrouck overschouwt de afgelopen vijf maanden bij AA Gent: “We mogen tevreden zijn met onze heenronde”

Op bezoek bij leider Union slaagden de Buffalo’s er niet in om hun gebruikelijke dominantie te ontwikkelen. 0-0 was het logische resultaat. Toch was coach Hein Vanhaezebrouck best tevreden.

“Er waren weinig kansen langs beide kanten, dus is dit gelijkspel een prima weergave van de wedstrijd”, aldus Vanhaezebrouck. “We stonden defensief goed en gaven amper ruimte weg, maar deden zelf te weinig in balbezit. Zowel bij het vinden van de ruimte als het inspelen liep het te vaak mis. De kwaliteit aan de bal was iets te weinig, dan is het moeilijk om iets te creëren. Met de kans van Kums en Bezus in het slot waren we misschien nog dicht bij een zege, maar dat was wellicht tegen de logica van het spel geweest.”

Vanhaezebrouck kon dus leven met het gelijkspel. Hij verwees daarbij ook nog eens naar het indrukwekkende programma dat de Buffalo’s de voorbije maanden hebben afgewerkt: “Dit was voor ons al match 36 dit seizoen. Hoewel we al regelmatig roteerden, zijn er jongens die nu al aan 33 matchen zitten en ook nog eens internationale duels moeten afwerken. Ngadeu speelde bijvoorbeeld al bijna 50 duels en gaat nu ook de Afrika Cup afwerken. En dan moet je het ook nog eens opnemen tegen de beste ploeg van de competitie. Dan is een gelijkspel niet slecht. We mogen tevreden zijn met onze heenronde. We overwinteren Europees en bereikten de halve finale van de beker. Bovendien zijn we nog altijd in de running voor Play-off 1.

Depoitre geblesseerd

Na de pauze zag AA Gent ook nog eens Laurent Depoitre uitvallen met een kuitblessure. Vanhaezebrouck: “Het is nog niet duidelijk hoe ernstig de blessure van Laurent is, maar ik heb wel niet het gevoel dat het een heel zware blessure is. Hij is hopelijk net op tijd gestopt.”(ssg)