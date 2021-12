Rebellie tegen coronasluiting: deze trucjes gebruiken uitbaters en organisatoren om toch open te blijven

De ene herinterpreteert de begrippen die hij leest in het Koninklijk Besluit, de andere legt de nieuwe maatregelen gewoon naast zich neer. Verschillende cultuurhuizen kondigden afgelopen weekend aan de deuren niet te zullen sluiten. De teller staat intussen op 40 in Brussel en nog eens 44 in Wallonië. En ook in Vlaanderen worden trucjes gezocht om de nieuwe regels te omzeilen. “De tenten op onze kerstmarkt zijn geen ‘tenten’, maar ‘horecagelegenheden’.”