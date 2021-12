Aartsbisschop Desmond Tutu (90) overleden, de grote verzoener die droomde van de Zuid-Afrikaanse regenboognatie

Desmond Tutu droomde van zijn land Zuid-Afrika als een ‘regenboognatie’ waar iedereen gelijkwaardig zou kunnen samenleven, en hij was kritisch voor zijn eigen medestanders toen bleek dat die droom niet ingevuld werd. “Hij ergerde de leiders van het apartheidssysteem. Maar ook diegenen die hen opvolgden”, aldus Nelson Mandela. Zondag is Desmond Tutu, aartsbisschop emeritus en winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede, op 90 jarige leeftijd overleden in een verzorgingstehuis in Kaapstad.