Zuhal Demir verbiedt import van 1,5 miljoen ton hout voor Gentse biomassacentrale

Rodenhuize is met 215 megawatt de grootste biomassacentrale van ons land. Ze wordt uitgebaat door Engie/Electrabel. En hoewel het op Europees niveau erkend wordt als hernieuwbare energie, rijzen – zeker gezien de klimaatopwarming – steeds meer vragen bij het verbranden van hout voor energie. De voorbije jaren gingen verschillende biomassacentrales daarom dicht of kwamen er niet, maar de vorige Vlaamse regering besliste in 2018 om Rodenhuize toch nog vijf jaar subsidies te geven. De groenestroomcertificaten zijn goed voor tientallen miljoenen euro’s per jaar.

LEES OOK. “We zijn in een onmogelijke koehandel beland”: Vlaamse regering dreigt zich te verslikken in stikstofkwestie

Aan de subsidies kan Demir niet raken, maar ze verbiedt nu wel de import van 1,5 miljoen ton hout uit Rusland, Chili en Canada. Tot voor kort kregen de houtstromen automatisch groen licht, maar de N-VA-minister legde de aanvraag nu voor aan de hele Vlaamse regering en die volgde haar. “Als we in Vlaanderen bossen beschermen en planten, kunnen we toch moeilijk toestaan om zonder pardon de taiga in Rusland kaal te kappen om in onze achtertuin op te stoken?”, zegt Demir. Bovendien zijn er ook twijfels bij de houtwinning in Siberië en Chili. Die gaat volgens de minister mogelijk gepaard met corruptie, illegale boskap, het vernietigen van beschermde biotopen en diersoorten, en de uitbuiting van werknemers.

Of Rodenhuize nog heel lang kan draaien zonder het desbetreffende hout, is niet duidelijk. In 2023 zou de centrale sowieso weleens een aflopend verhaal kunnen worden: de kans is heel klein dat Vlaanderen de subsidies verlengt.(fem)

LEES OOK. Zuhal Demir blikt terug op het jaar 2021: “Ik heb vooral veel ambetante dossiers gehad”