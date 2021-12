In een impulsieve bui lanceerde Stefanie (20) een oproep op Facebook. Ze nodigde een eenzame ziel uit om samen met haar en haar moeder Kerstmis te vieren. En dus schoof Peter (50) zaterdag in De Klinge mee aan voor een avondje gezelligheid. “Dit is Kerstmis zoals het bedoeld is: warmte, gezelligheid en vriendschap. De wereld is een beetje mooier geworden vandaag.”