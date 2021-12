Cynische duim kost Lang elfde gele kaart

Noa Lang heeft zich op een maand zonder wedstrijd getrakteerd. Tijdens de derby op Cercle Brugge had hij de hele wedstrijd lang ruzie met alles en iedereen. Na het laatste fluitsignaal kreeg hij een tweede gele kaart waardoor hij de thuiswedstrijd van 15 januari tegen Sint-Truiden mist. Lang is pas opnieuw beschikbaar voor de uitmatch op Standard, op 23 januari.

De directe aanleiding voor de tweede gele kaart werd niet op televisie getoond. Volgens onze informatie zou Lang bij het verlaten van het veld een cynische duim hebben omhoog gestoken in de richting van scheidsrechter Nicolas Laforge. Lang had het ook al in de eerste helft met de scheidsrechter aan de stok. Hij kreeg zijn eerste gele kaart nadat hij een bal in de (lege) tribune had getrapt en maar bleef mekkeren tegen de ref.

“Noa moet daar slimmer in zijn want eigenlijk was hij al goed weggekomen omdat hij geen geel had gekregen voor spelbederf”, is te horen in zijn omgeving. “De scheidsrechter had hem in eerste instantie beschermd. In plaats van dankbaar te zijn en te zwijgen, was hij toch met hem in discussie gegaan. Het is sterker dan Noa zelf. Maar hij bewijst er zichzelf geen dienst mee.”

In zijn entourage is te horen dat zijn akkefietjes naast het veld hem een verkiezing tot Gouden Schoen kan kosten

Het zijn Langs tiende en elfde gele kaart van het seizoen, over alle competities samen. Voor een aanvallende buitenspeler is dat veel te veel, beseft ook Club Brugge-coach Philippe Clement. “Het is jammer dat we Noa zullen missen. Maar ik wil niets zeggen over de gele kaarten tegen Cercle omdat ik nog met hem moet spreken.”

Na zijn rode kaart had Lang, die op Cercle niet in zijn dagje was, er duidelijk de pest in. De tv-camera in de spelerstunnel registreerde hoe de Nederlander een bordje van de muur trok.

Het is niet de eerste keer dat Lang negatief in het nieuws komt om niet-sportieve redenen. Na de wedstrijd op Anderlecht in oktober was het ook al hommeles met fans van paars-wit. In zijn entourage is te horen dat zijn akkefietjes naast het veld hem een verkiezing tot Gouden Schoen kan kosten. In twintig competitiematchen waarin hij speelde was hij nochtans goed voor zes goals en tien assists.

Alle competities samen speelde Lang dit seizoen al dertig wedstrijden. Hij kan deze week genieten van rust en trekt naar Dubai voor een zonvakantie. Op 3 januari vertrekt hij met Club Brugge op stage naar Spanje. (bla)