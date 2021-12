Mignolet panikeert niet: “Na winterstop de dubbel pakken”

“Oorlog”, vatte Mignolet de Brugse derby achteraf gevat samen. Mooi om te zien was het inderdaad allemaal niet, maar dan nog kunnen we stellen dat Club Brugge zich volledig heeft laten aftroeven. “Cercle speelde scherp in de duels en met hoge druk. Ze hebben het ons moeilijk gemaakt om te voetballen. Op zo’n slecht veld is het ook niet mogelijk om het tempo zomaar te versnellen”, aldus Mignolet. Dat dit allesbehalve het beste Club was, beseft de doelman maar al te goed. “We waren niet goed, en dat was de verdienste van Cercle. Deze zege is hun verdienste.”

Of Club Brugge nu met een zwaar gemoed richting de winterstop gaat? “Deze nederlaag is zuur: natuurlijk hadden we liever gewonnen”, haalt Mignolet de schouders op. “Dit waren twee ploegen die in een goede periode zitten, maar wij hebben het niet kunnen waarmaken. De pauze gaat deugd doen. We kunnen nu een weekje rust gebruiken om daarna richting Spanje op stage te trekken. En daar gaan we ons goed voorbereiden voor die terugronde. Na de winterstop willen we nog steeds de beker en de titel pakken.”

Maar ondertussen blijft Union met een respectabele voorsprong leider in het klassement, terwijl blauw-zwart veel te veel punten morst. Gaat Club dan niet stilaan panikeren met loodzware play-offs in het achterhoofd? “Absoluut niet: we hebben altijd gezegd dat we naar onszelf en niet naar andere ploegen moeten kijken. Ik vind het vooral jammer dat we vandaag zélf geen drie punten hebben gepakt”, zegt Mignolet.