Vanaf 1 januari: strengere regels voor aantrekken van niet-Europese zelfstandigen

Niet-Europeanen die zich als zelfstandige willen vestigen in Vlaanderen, zullen voortaan moeten beantwoorden aan strengere regels. De 55 jaar oude regelgeving daarover kreeg een update. Bedoeling is meer in te zetten op innovatieve start-ups en ondernemers, maar klassieke ondernemingen blijven ook welkom. Nieuw is dat klassieke ondernemingen voortaan wel over een startkapitaal van 18.600 euro zullen moeten beschikken.