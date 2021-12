Vanaf 1 januari: EPC verplicht voor gemeenschappelijke delen grote appartementsgebouwen

Ieder appartementsgebouw met minstens 15 wooneenheden moet vanaf 1 januari beschikken over een energieprestatiecertificaat (EPC) voor de gemeenschappelijke delen. Geschat wordt dat het in Vlaanderen om in totaal 30.000 gebouwen gaat.

De verplichting geldt vanaf 1 januari 2023 ook voor de middelgrote appartementsgebouwen, van 5 tot en met 14 wooneenheden, en vanaf 2024 ook voor de kleinste, met 2 tot en met 4 wooneenheden. Ook andere gebouweenheden, zoals bijvoorbeeld een dokterspraktijk of winkelruimte tellen mee als eenheid.

Aanvankelijk zou de verplichting vanaf 1 januari 2022 gelden voor alle appartementsgebouwen in Vlaanderen, goed voor 130.000 stuks. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir stuurde die timing in mei bij omdat de pandemie tot een vertraagde opmaak van de EPC’s leidde. Ze wijst erop dat in de grote appartementsgebouwen ook de grootste energiebesparing te realiseren is.

Boete mogelijk

Een groot deel van de appartementsgebouwen in Vlaanderen is nog niet aangepast aan de huidige normen van energiezuinigheid. “Het is dus erg noodzakelijk om die gebouwen grondig te renoveren”, is te horen bij het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap. “Zo’n renovatie is soms complex omdat het niet duidelijk is welke werkzaamheden het best eerst kunnen worden uitgevoerd, door de vorm van het gebouw en de aard van de werkzaamheden. Het EPC van de gemeenschappelijke delen is een hulpmiddel om de eigenaars wegwijs te maken in de energieprestatie van het gebouw en hen te informeren over de stappen die ze het best kunnen zetten bij een toekomstige energiezuinige renovatie.”

De verplichting staat los van de verkoop of verhuur van appartementen in het gebouw. De eigenaar of de vereniging van mede-eigenaars (VME) is verantwoordelijk om het EPC gemeenschappelijke delen tijdig op te stellen.

Als bij controle blijkt dat er geen EPC van de gemeenschappelijke delen aanwezig is, kan de eigenaar van het appartementsgebouw of de VME een boete krijgen.