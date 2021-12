Vanaf 1 januari: sociale tarieven gas en elektriciteit opnieuw omhoog

De sociale tarieven voor gas en elektriciteit gaat op 1 januari opnieuw omhoog. Op een jaar tijd is het sociaal tarief voor elektriciteit met 36 procent gestegen, dat voor gas ging 45 procent hoger, zo blijkt uit cijfers van de federale energieregulator Creg.

Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor bepaalde categorieën personen of huishoudens, zoals mensen met een leefloon. Hoe hoog die tarieven liggen, wordt om de drie maanden vastgelegd door de Creg.

Door de hoge energieprijzen is het sociaal tarief al een tijdje aan het stijgen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2021, zal het tarief voor elektriciteit in januari, februari en maart 36 procent hoger zijn en dat voor gas 45 procent. Vergeleken met het vierde kwartaal gaat het om stijgingen met respectievelijk 8,2 en 10,5 procent.

Voor de sociale tarieven is er wel een plafonnering. Anders zouden ze nog veel sneller stijgen.

Naar aanleiding van de coronacrisis werd het sociaal tarief uitgebreid, waardoor er naar schatting een miljoen gezinnen gebruik van kunnen maken. Die uitbreiding is intussen verlengd tot eind maart 2022.