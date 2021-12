Vanaf 1 januari: Vlaams Parlement verlaagt vergoedingen van parlementsleden met 5 procent

Het Vlaams Parlement gaat vanaf 1 januari 2022 de vergoedingen van de parlementsleden met 5 procent verlagen. Dat werd in oktober beslist op het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement. Het parlement voert daarmee een resolutie van eind 2019 uit. Het was de uiterst linkse oppositiepartij PVDA die de druk had opgevoerd.

Het Vlaams Parlement keurde in december 2019 unaniem een resolutie goed om het loon van de parlementsleden met 5 procent te verlagen. Dat gebeurde tegen de achtergrond van de reeks besparingen die de toen pas aangetreden regering-Jambon had aangekondigd. Bedoeling was dat het Uitgebreid Bureau tegen de begrotingsaanpassing van mei 2020 een voorstel zou uitwerken. Maar dat gebeurde niet. Naar aanleiding van de beslissing over het ingrijpen op de vergoedingen bij langdurig afwezige parlementsleden haalde de uiterst linkse oppositiepartij PVDA de resolutie van onder het stof. Fractieleider Jos D’Haese kondigde aan dat hij de resolutie opnieuw zou indienen, met een nieuwe deadline.

Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) liet daarop verstaan dat het voorstel geen stille dood was gestorven, maar was opgenomen in een overleg met de andere parlementen. Maar binnen het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement is in oktober afgesproken om de maatregel toch al door te voeren binnen het Vlaamse halfrond. Concreet zal er vanaf 1 januari 2022 5 procent ingehouden worden op de parlementaire vergoeding van de Vlaamse volksvertegenwoordigers.