Vanaf 1 januari: aantal banken verhoogt tarieven voor zichtrekening

De prijs voor een gewone zichtrekening bij BNP Paribas Fortis stijgt van 1,75 euro naar 2 euro per maand. Het Premium Pack, waar cliënten drie rekeningen kunnen onderbrengen, stijgt van 7 naar 7,5 euro per maand. Ook de gewone zichtrekeningen voor professionelen worden duurder: van 5,25 euro naar 6 euro per kwartaal.

Bpost bank kondigde in oktober eveneens een tariefverhoging aan. De bank verhoogt op 1 januari de maandelijkse bijdrage voor de b.comfortrekening van 4,25 tot 4,50 euro per maand. Verder wordt ook het versturen van uittreksels voor de b.comfortrekening, de postchequerekening en de spaarrekeningen duurder. Vanaf januari kost zo’n verzending 1,8 euro in plaats van 1,7 euro.

Bij Axa Bank stijgt het prijskaartje voor een extra kaartlezer van 15 naar 25 euro, net als de prijs voor het verzenden van rekeningafschriften, die afhankelijk wordt van de frequentie. De jaarlijkse vergoeding voor papieren bankafschriften die in het kantoor beschikbaar zijn wordt eveneens met 25 euro verhoogd. De nog amper gebruikte dienst zal vanaf 2023 ook verdwijnen.

Crelan voert dan weer wijzigingen door voor het Economy Pack, waarvan de maandelijkse bijdrage stijgt van 4 naar 4,50 euro. Ook het Crelan Business Pack kost vanaf januari 4,50 euro. Voor coöperatieve aandeelhouders van de bank die recht hebben op een korting, stijgt de prijs van 3 naar 3,50 euro per maand. Houders van een klassieke zichtrekening betalen vanaf de jaarwisseling 30 euro aan jaarlijkse beheerkosten, nu is dat nog 24 euro.

Het DB Account-pakket van Deutsche Bank wordt eveneens duurder en kost vanaf januari 5,30 per maand, voordien was dat nog 4 euro. Momenteel geldt nog een vrijstelling van tarifering voor klanten met 25.000 euro aan tegoeden bij de bank, die drempel wordt opgetrokken naar 50.000 euro.

ING maakt van de Groene Rekening een universele bankendienst, die ervoor zorgt dat bankieren voor niet-digitale klanten betaalbaar blijft. Vanaf januari zijn zestig manuele debetverrichtingen per jaar inbegrepen in de dienst, daarna wordt een kostprijs van 1 euro aangerekend per overschrijving.

Bij KBC werden de tarieven voor zichtrekeningen eerder dit jaar verhoogd, een nieuwe stijging volgt nu niet. De bank wijzigt wel een aantal andere zaken, zoals de rentegarantieduur van Life Capital en de gegarandeerde rentevoet van het Gezondheidsplan en de Spaar-Plus-Hospitalisatie.