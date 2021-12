Abortusrechtenadvocaat Sarah Weddington overleden

De Texaanse advocate Sarah Weddington, die in 1973 een historische rechtszaak won waarmee abortus legaal werd in de Verenigde Staten, is op 76-jarige leeftijd overleden in haar huis in Austin, meldt de BBC. Susan Hays, voormalig student en collega van Weddington, zei dat ze zondagmorgen is overleden “na een reeks gezondheidsproblemen”.

De rechtszaak uit 1973 staat bekend als Roe versus Wade. Met zeven tegen twee stemmen oordeelden de rechters destijds dat overheden niet de bevoegdheid hadden abortussen te verbieden.

Weddington bekleedde in de jaren zeventig drie ambtstermijnen in het Huis van Afgevaardigden van Texas en was later adviseur voor vrouwenkwesties tijdens de regering van Democraat Jimmy Carter, die Amerikaans president was van 1977 tot 1981.

De dood van Weddington komt op het moment dat het Hooggerechtshof klaar lijkt om een ??wet in Mississippi te accepteren die abortussen na vijftien weken zwangerschap verbiedt, zelfs in gevallen van verkrachting of incest. Een uitspraak, die in juni wordt verwacht, kan ertoe leiden dat miljoenen vrouwen de toegang tot abortus verliezen.