In het vaccinatiecentrum van Aalst dienen ze niet alleen coronavaccins toe. In sommige gevallen spuiten ze ook een liefdeselixir rechtstreeks in het hart. Bewakingsagent Alain en vrijwilligster An kregen er alleszins een stevige dosis van. Ze zijn sindsdien smoorverliefd. “Aan alle negatieve dingen in het leven zit een gouden randje, zelfs aan deze pandemie.”