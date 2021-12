Olivier Renard doorbreekt stilte na beschuldigingen Propere Handen: “Er heeft mij nog geen enkele rechter of onderzoeker gecontacteerd”

Na maanden van radiostilte heeft Olivier Renard nog eens van zich laten horen. De ex-sportief directeur van Standard reageerde in Sudpresse op de beschuldigingen aan zijn adres in de zaak Propere Handen. “De enige beschuldigingen aan mijn adres komen uit de media”, beweert Renard.

In mei 2019 scheidden de wegen van Standard en Olivier Renard in onderling overleg. De ex-doelman trok daarna meteen naar Canada, waar hij technisch directeur werd bij CF Montréal. Ver weg van alle aantijgingen zette hij zijn carrière verder.

Spijtoptant Dejan Veljkovic beweerde dat Olivier Renard als sportief directeur van Standard geld opstreek voor fictieve scoutingsopdrachten. Bovendien zou de vrouw van Renard een peperdure horloge van Veljkovic gekregen hebben. In totaal zou Renard zo’n 75.000 euro verdiend hebben via het fictieve scoutingsnetwerk dat Veljkovic destijds opzette.

© BELGA

“Geen van de beschuldigingen aan mijn adres zijn correct”, reageerde Renard destijds via een officieel communiqué. “Alle betalingen die ik tijdens mijn carrière heb ontvangen, zijn afkomstig van de clubs die beroep hebben gedaan op mijn diensten. Deze beschuldigingen brengen mij schade toe.”

Transfer Edmilson

In februari 2020 kwam onder meer Olivier Renard ook in opspraak in een andere zaak. Sint Truiden en makelaar Kismet Eris dienden klacht in voor schriftvervalsing van de transfer van Junior Edmilson naar Qatar. Standard-voorzitter Bruno Venanzi beweerde dat de Braziliaan voor een bedrag van twee miljoen euro naar Qatar vertrok, maar dat bedrag zou officieel rond de vijf miljoen gelegen hebben. Intussen is de zaak nog altijd niet opgelost nadat Venanzi afgelopen zomer bijkomend onderzoek eiste.

“Op 10 februari 2020 werd mijn naam voor het eerst genoemd. Ik werd om 3 uur ’s nachts gewekt toen RTBF meldde dat Venanzi klacht had ingediend (over de fictieve scoutingsopdrachten, nvdr.)”, zegt Renard. “Bij toeval komt deze klacht er op hetzelfde moment van de twee andere zaken (Edmilson en Henrotay, nvdr.). Bruno Venanzi werd ondervraagd over de zaak Veljkovic, hij werd geconfronteerd met zijn verklaring en toen kwam hij op het goede idee om mij aan te vallen.”

“Tussen februari 2020 en vandaag heeft geen enkele rechter of onderzoeker mij gecontacteerd”, beweert Renard. “De enige beschuldigingen komen uit de media. Vanwege het tijdsverschil in Canada komen de mensen de beschuldigingen aan mijn adres eerder te weten dan ikzelf door wat er in de pers verschijnt.”