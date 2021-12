Man die Queen wilde doden met kruisboog, deelde vlak voor inval video met boodschap: “Dit is mijn wraak”

De jongeman die afgelopen weekend binnendrong op het domein van Windsor Castle, stuurde vlak daarvoor een video naar zijn vrienden waarin hij aankondigde de Britse Queen te willen doden. Dat schrijft de krant The Sun. “Het is mijn wraak voor diegenen die vermoord zijn.”

De verdachte, de 19-jarige Jaswant Singh Chail uit Southhampton, werd zaterdagochtend omstreeks 8.30 uur aangehouden door de politie. Agenten konden hem overmeesteren “luttele ogenblikken nadat hij het terrein van Windsor Castle betrad”. Hij zou een touwladder gebruikt hebben om over een hek te klimmen dat langs de openbare weg staat en was gewapend met een kruisboog. Intussen is Chail geïnterneerd vanwege de Mental Health Act in het Verenigd Koninkrijk en staat hij onder politietoezicht.

De Britse krant The Sun schrijft nu dat Chail een video naar enkele vrienden verstuurde via Snapchat vlak voor hij tot actie overging. Het vooraf opgenomen filmpje werd om 8.06 uur gedeeld, terwijl gewapende agenten de indringer nog geen halfuur later op de camerabeelden zagen en vervolgens arresteerden.

Wraakactie

Op de videobeelden is te zien hoe Chail een glanzend zwarte kruisboog vasthoudt. Hij draagt een donkere hoodie en een wit masker dat kennelijk geïnspireerd is op Star Wars. Ook zijn boodschap, die hij met vervormde stem brengt, verwijst naar de verhaallijnen van de fictiefilms.

“Het spijt me. Het spijt me voor wat ik heb gedaan en wat ik zal doen. Ik zal proberen om Elizabeth, koningin van de koninklijke familie, te vermoorden”, klinkt het in het filmpje. “Dit is wraak voor degenen die zijn omgekomen bij het bloedbad in Jallianwala Bagh in 1919. Het is wraak voor diegenen die zijn vermoord, vernederd en gediscrimineerd vanwege hun ras. Ik ben een Indiase Sikh, een Sith. Mijn naam was Jaswant Singh Chail, mijn naam is Darth Jones.”

Darth Vader is een fictief personage uit de Star Wars-franchise die is verleid tot ‘de duistere kant van de kracht’ en overgestapt naar de Orde van de Sith. De Sith zijn de vijanden van de Jedi Knights. Het bloedbad van Jallianwala Bagh, of het bloedbad van Amritsar, vond plaats in India in 1919, toen Britse koloniale troepen 379 demonstranten doodschoten en ongeveer 1.200 verwondden.

In de video zegt Chail ook dat hij niet verwacht de aanval op de Queen te overleven. “Als je dit hebt ontvangen, is mijn dood nabij. Deel dit alsjeblieft met wie dan ook en breng het indien mogelijk in het nieuws. Het spijt me voor iedereen die ik onrecht heb aangedaan.” De politie bevestigde ondertussen dat ze de video aan het onderzoeken zijn.

Tijdens het ontbijt

De politie benadrukte dat de indringer geen enkel gebouw is binnengekomen en dat “de beveiligingsprocessen werden geactiveerd zodra de man het terrein betrad”.

Op het moment van de arrestatie bevond Chail zich al op zo’n 500 meter van de privévertrekken van de Britse koningin, die er op dat moment aan het ontbijten was. Ze werd samen met andere leden van de koninklijke familie op het kasteeldomein op de hoogte gebracht van de indringer.