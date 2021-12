Cultuursector en Recrea België gaan beroep indienen bij Raad van State

Op het cultuurprotest is zondag aangekondigd dat er in de loop van volgende week een beroep zal ingediend worden bij de Raad van State tegen de nieuwe coronamaatregelen. De cultuursector hoopt zo de sluiting van de bioscopen en cultuurzalen terug te draaien.

Verschillende cultuurhuizen en andere initiatiefnemers zetten zich samen achter het beroep om de coronamaatregelen terug te draaien. Voor het beroep baseren ze zich op het gelijkheidsbeginsel. De indiening ervan wordt deze week verwacht, momenteel wordt er nog aan gewerkt. Eerder deze week kondigde de Franstalige mensenrechtenliga ook al aan een dringend beroep in te dienen bij de Raad van State.

De manifestanten op de Kunstberg eisen dat de politiek de huidige maatregelen terugdraait, want de cultuurhuizen hebben al heel wat investeringen gedaan om het publiek veilig te ontvangen. Tegelijk vraagt de cultuursector met drang om een kader uit te werken op lange termijn dat werkbaar en rendabel is, geflankeerd met steunmaatregelen. Ze vragen een gedragen visie op basis van feiten, in plaats van een jojobeleid.

Ook Recrea België, dat onder meer de bowlingzalen vertegenwoordigt, stapt naar de Raad van State om de verplichte sluiting van bowlingzalen aan te vechten. Zij spreken van discriminatie, aangezien andere sporttakken wel mogen openblijven en er bij bowling eveneens een officiële competitie is. De actie wordt ook ondersteund door verschillende particuliere bowlinguitbaters en door de Belgische Bowlingsport Federatie BBSF. “Alle sporten mogen doorgaan, behalve bowling omdat bowlingzalen officieel geen sportcentra zijn”, klaagt BBSF-voorzitster ad interim Véronique Perniaux aan. “Maar ook in bowling worden competities georganiseerd.”