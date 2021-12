Treinen en vluchten geannuleerd in Japan door hevige sneeuw

Het autoverkeer is ook onderbroken op een belangrijke verkeersas in het departement Shiga, meldt de woordvoerder van de Japanse regering Hirokazu Matsuno. In de buurt van de stad Hikone viel 68 centimeter sneeuw in 24 uur tijd, dertig keer meer dan op een normale winterdag, aldus televisiezender NHK.

Zowat 200 treinpassagiers moesten in Shiga de nacht doorbrengen in treinstellen die vastzaten in de sneeuw. Zondag werden bovendien 130 binnenlandse vluchten geannuleerd door de sneeuw, maandag kwamen er daar nog 50 bij.

Regeringswoordvoerder Matsuno geeft aan dat er nog geen meldingen zijn van gewonden, maar roept wel op tot voorzichtigheid. “De sneeuwbuien zouden tot morgen nog zwaarder worden, vooral in de regio aan de Japanse Zee”, zei hij.