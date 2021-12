Vrouw met keukenmes in borst gestoken tijdens ruzie: partner (44) opgepakt

De feiten gebeurden in een woning in de Klerkenstraat in Klerken nabij het centrum. — © jhm

In Klerken, deelgemeente van Houthulst, ontstond zondagavond een steekpartij tussen twee partners in een nieuw samengesteld gezin. Een 43-jarige vrouw werd er met een keukenmes in de borst gestoken. Een 44-jarige man werd opgepakt en wordt later verhoord.

De steekpartij ontstond zondagavond even na 20 uur in een woning van het nieuw samengestelde gezin in Klerken. De 43-jarige vrouw en 44-jarige man hebben in totaal acht kinderen uit vorige relaties. Beiden wonen officieel nog apart, maar de feiten gebeurden in het huis van de vrouw in de Klerkenstraat dichtbij het centrum. Zondagavond kwam het tot een hoogoplopende ruzie tussen de man en de vrouw. Aanleiding zou het feit zijn dat een van hen aangegeven had de relatie te beëindigen. Wat daarna precies gebeurde, wordt nog onderzocht door de politie.

Messteek in borst

In ieder geval kwamen er plots messen aan te pas tijdens de ruzie. De vrouw zou daarbij een broodmes vast hebben gehad en bedreigde de man. Die laatste haalde daarop een groot keukenmes tevoorschijn en nam die in de handen, bedreigde de vrouw en voegde plots de daad bij het woord.

“De vrouw liep een steekwonde op van zo’n drie centimeter diep ter hoogte van de linkerborst en de hals”, zegt procureur Lies De Bondt van het parket van Ieper. “De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, maar haar toestand was nooit levensbedreigend.” Ze mocht het ziekenhuis snel verlaten.

“De man werd opgepakt en bracht een nacht in de cel door. Later vandaag wordt hij verhoord. Daaruit moet blijken wat de precieze aanleiding van de feiten was. Na dit verhoor beslist het parket of de man voor de onderzoeksrechter zal worden geleid en of we om zijn aanhouding vragen. Dan pas zal ook een eventuele kwalificatie op de feiten worden gekleefd.”

Kinderen niet thuis

Politiezone Polder kwam ter plaatse om in de woning de nodige onderzoekdaden te verrichten. Daarbij werd ook het steekwapen teruggevonden. Het zou gaan om een groot keukenmes, geschikt om bijvoorbeeld groenten mee te snijden.

Geen enkele van de kinderen was thuis op het ogenblik van de feiten. Zij waren dus geen getuige.