Wagen belandt op dak in gracht, slachtoffer overlijdt ter plaatse: “Experts onderzoeken precieze omstandigheden”

In Houtave, een deelgemeente van Zuienkerke, is maandagochtend een man overleden na een zwaar ongeval. Zijn wagen belandde op de Oostendse Steenweg in de gracht. De baan is momenteel afgesloten.

Het ongeval gebeurde iets na 10 uur op de Oostendse Steenweg in Zuienkerke. De wagen van de man belandde op het dak in een brede gracht, waardoor het slachtoffer waarschijnlijk verdronk in de wagen. De toegesnelde hulp kon niet meer baten. Duikers onderzochten de gracht naar eventuele passagiers, maar waarschijnlijk zat de man alleen in zijn wagen.

De Oostendse Steenweg is afgesloten voor alle verkeer, auto’s worden omgeleid. “Experts ter plaatse moeten onderzoeken hoe het ongeval is kunnen gebeuren”, zegt Philip Denoyette van lokale politie Blankenberge/Zuienkerke. Mogelijk ging het slachtoffer uit de bocht, al is daar nog geen uitsluitsel over.