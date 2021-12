Romelu Lukaku oogst lof na ijzersterke invalbeurt: “Hij heeft Chelsea eigenhandig weer in de titelrace gebracht”

Romelu Lukaku heeft zich zondagavond eindelijk nog eens kunnen onderscheiden. De Rode Duivel kreeg van zijn coach 45 minuten tegen Aston Villa en deed de wedstrijd volledig kantelen met een doelpunt en een uitgelokte penalty. “Met hem en Kanté is Chelsea een heel ander en veel beter team”, klinkt het in Britse media.

De afgelopen maanden waren bijzonder moeilijk voor Romelu Lukaku. De Belgische nummer 9 stond van half oktober tot eind november dik een maand aan de kant met een enkelblessure en was daarna zijn basisplaats kwijt. Alsof dat nog niet erg genoeg was, viel de spits half december uit met het coronavirus.

Jamie Redknapp (Sky Sports): “Met Lukaku en Kanté is Chelsea een heel ander team”

Lukaku herstelde vrij snel van zijn coronabesmetting en zat voor de wedstrijd tegen Aston Villa al opnieuw in de kern. Tijdens zijn invalbeurt van 45 minuten maakte Big Rom duidelijk dat Chelsea hem meer dan nodig heeft. “Lukaku heeft Chelsea eigenhandig teruggebracht in de titelrace’, ex-voetballer en analist Jamie Redknapp bij Sky Sports. “Chelsea had iets nodig. Lukaku was de ontbrekende vonk die het elftal weer in vuur en vlam zette. Vanaf het moment dat hij op het veld stond, maakte hij het verschil.”

Chelsea staat nu samen met Liverpool tweede in de stand, maar moet wel al zes punten achtervolgen op Manchester City. “Twee ploegen die beter zijn dan Chelsea”, vindt Redknapp. “Chelsea moet hopen dat Manchester City zich verslikt. Mochten zij alsnog een grote rol gaan spelen in deze titelstrijd, dan zal het aandeel van Lukaku enorm zijn. Met hem, en spelers als N’Golo Kanté, op het veld is Chelsea een heel ander en véél beter team.”

© ISOPIX

Daily Mail: “Chelsea moet Lukaku fit houden om voor titel te strijden”

Ook in de Britse krant Daily Mail werd het belang van Lukaku onderstreept. “Na een moeizame eerste helft gaf Lukaku zijn team de vonk die het nodig had. Als The Blues nog mee willen strijden om de titel, dan moeten ze Lukaku fit weten te houden.”

“Zijn doelpunt was pure klasse, maar zijn aanwezigheid op het veld alleen al was genoeg om de verdediging van Aston Villa te ontregelen”, gaat het verder in Daily Mail. “Niet slecht voor een speler die pas hersteld is van het coronavirus. Door een combinatie van blessureleed en ziekte startte hij nog maar in acht van de negentien wedstrijden in de basis. Dat aantal moet dringend omhoog. Lukaku bewees in het verleden al dat hij de beste verdedigers het leven zuur kan maken. Als hij dat nu verder kan doen, is de titel nog niet buiten handbereik.”